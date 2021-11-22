مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 01:51 مساء
وزير المالية خالد المبروك. (أرشيفية: الإنترنت)

نشرت وزارة المالية اليوم الإثنين، مشروع قانون المرتبات الموحّد، الذي اقترح جدولاً لمرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة.

يبدأ جدول المرتبات بالدرجة الوظيفية 17، وهي مخصصة للمستوى القيادي الأول، براتب عشرين ألف دينار وبدل سكن سبعة آلاف لرئيس الدولة، وبراتب عشرة آلاف دينار وبدل سكن خمسة آلاف لكل من رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ورئيس المحكمة العليا.

تليها الدرجة الوظيفية 16 وهي مخصصة للمستوى الثاني لوظائف الدولة، براتب سبعة آلاف دينار وبدل سكن أربعة آلاف، وتخص نائب رئيس سلطة دستورية أو هيئة دستورية مستقلة.

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ثم الدرجة الوظيفية 15، وهي للمستوى القيادي الثالث، براتب ستة آلاف دينار وبدل سكن ثلاثة آلاف، وتخص الوزير وعضو المحكمة العليا ووكيل الوزارة والمحافظ، ووكيل وزارة ورئيس هيئة وزارية تتبع مجلس الوزراء.

تبعتها الدرجة الوظيفية 14، وهي للمستوى القيادي الرابع، براتب 4 آلاف دينار وبدل سكن ألفي دينار، وتشمل كل من الوكيل المساعد عميد بلدية، ورئيس مؤسسة حكومية تتبع وزارة.

أما الدرجة 13، وهي للمستوى القيادي الخامس، براتب ثلاثة آلف دينار وبدل سكن ألف دينار، وتخص عضو بلدية، وعضو لجنة إدارة هيئة دستورية مستقلة متفرغ.

وشكّلت حكومة الوحدة الوطنية لجنة وزارية لإنجاز مهمة إعداد مشروع قانون مرتبات موحد، بناءً على القرار رقم 212 للعام 2021، وأشارت المالية في بيان إلى عقد اجتماعات للجنة والاطلاع على المقترحات التي أعدتها عدة جهات.

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