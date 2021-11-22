عاشور شوايل يقدم أوراق ترشحه للرئاسة

عاشور شوايل خلال تقدمه بملف ترشحه للرئاسة في طرابلس، 22 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قدَّم وزير الداخلية الأسبق ورئيس حزب ليبيا للجميع، عاشور شوايل، ملف ترشُّحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسلَّم أوراق ترشُّحه في مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي اليوم الإثنين، حسب بث مباشرة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال شوايل، في كلمة بعد استكماله الإجراءات، إنه عزم على الترشح «تأسيسًا على كفاح الآباء والأجداد، وإيمانًا بالثوابت الوطنية وسيادة ووحدة تراب ليبيا، وانطلاقًا من أهمية استقرار الوطن وتحقيق السلام المستدام والمصالحة الوطنية الشاملة».

ولفت إلى أنه سيعمل على «نشر ثقافة التسامح في سبيل بناء دولة مدنية ديمقراطية قوية يسودها العدل، وتفتت المركزية من خلال بناء نظام حكم محلي رشيد والتوزيع العادل للسلطات والثروات».