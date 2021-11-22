أمن السواحل ينقذ 140 مهاجرا

مهاجرون لدى إنزالهم في ميناء طرابلس، 21 نوفمبر 2021، (الداخلية)

أنقذ عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل 140 مهاجرًا غير شرعيين كانوا على متن مركب متوجه إلى أوروبا.

وتلقت الإدارة استغاثة أمس الأحد، حيث انطلق زورق بحري تابع لها إلى موقع المهاجرين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ونُقل المهاجرون إلى نقطة الإنزال بفرع الإدارة بميناء طرابلس، حيث قُدِّمت جميع المساعدات الإنسانية والصحية لهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، واتُخذت الإجراءات القانونية معهم، ثم سُلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.