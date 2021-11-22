إبراهيم الدباشي يقدم أوراق ترشحه للرئاسة

السفير إبراهيم الدباشي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس، 22 نوفمبر 2021، (ليبيا تنتخب)

تقدَّم مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشي، بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وظهر الدباشي وهو يسلِّم أوراق الترشح في مفوضية الانتخابات بطرابلس، اليوم الإثنين، حسب صور منشورة على صفحة قناة «ليبيا تنتخب»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الدباشي، إنه «لولا (ثورة) فبراير العام 2011، لما وصلنا إلى هذا اليوم»، معقبا: «للمرة الأولى يستطيع الشعب الليبي التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثله».

وأضاف: «يجب علينا جميعًا كليبيين استشعار الخطر، والمشاركة في الانتخابات بجدية، ونبعتد عن الاصطفاف القبلي والجهوي والأيديولوجي، ونتعامل مع المرشحين على أساس البرامج فقط».