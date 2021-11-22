ارتفاع طفيف للدولار في السوق الرسمية

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، في مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الأحد.

وارتفع متوسط سعر الدولار على نحو طفيف مسجلًا 4.60 دينار مقابل 4.59 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

لكن اليورو هبط عند 5.18 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.18 دينار. وارتفع سعر الليرة التركية قرشًا واحدًا، مسجلًا 0.41 دينار مقابل 0.40 دينار أمس، واستقر اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فقد حافظ سعر الدينار التونسي على مستوى 1.60 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي على مستوى 1.25 دينار، والريال السعودي عند 1.22 دينار.