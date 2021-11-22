أحوال الطقس اليوم: أجواء مغيمة على معظم مناطق الشمال

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء مغيمة على معظم مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، استقرار الطقس على باقي المناطق.

رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرّقة غدًا على بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدًا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرّقة، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيّرة، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.