أحوال الطقس اليوم: أجواء مغيمة على معظم مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 10:09 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء مغيمة على معظم مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، استقرار الطقس على باقي المناطق.

رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرّقة غدًا على بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر غدًا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرّقة، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيّرة، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض 4 مباريات جديدة وأحدث التعديلات في الدوري الليبي
رياضة محلية
1534 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى 21 نوفمبر
ليبيا
بالصور: فوز مريح للأهلي بنغازي والأولمبي.. والأهلي طرابلس يفلت بالنقاط الثلاثة ...
رياضة محلية
هاميلتون يحرز جائزة قطر ويقلص الفارق مع فيرستابن في «الفورمولا 1»
رياضة عالمية
«وصيتي لبلادي».. أحمد الجهاني يقدم رؤيته حول إصلاح الدولة الليبية
ليبيا
كاركاتير خيري - وداعا رضوان بوشويشة
كاريكاتير
بالأسماء.. 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية قبل 24 ساعة من غلق باب الترشح
ليبيا
سيدة عمرها 92 عاما تتسلم بطاقتها الانتخابية في سرت
ليبيا
تقرير فرنسي يكشف خلفيات ترشح بشير صالح ضد سيف القذافي وحظوظه في الرئاسة
ليبيا
«فاكهة المواسم الأربعة».. وفاة الأديب رضوان أبوشويشة عن 76 عاما
ثقافة وفن
طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
كلوديا غازيني: الانتخابات الليبية غير قابلة للتنبؤ.. ومفاجآتها لم تنته
ليبيا
«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية
ليبيا
سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد
ليبيا
جريدة «الوسط»: ماراثون الرئاسة ينطلق في انتظار «الغربلة»
ليبيا
محمد صوان يتحدث عن رؤية «الحزب الديمقراطي» وعلاقته بـ«العدالة والبناء» ...
ليبيا
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سر صحتك في هذا الفيتامين