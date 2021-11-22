وزير الداخلية يبحث سير تأمين المراكز الانتخابية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 09:26 صباحا
وزير الداخلية، خالد مازن خلال اجتماعه مع مدراء الأمن بالمنطقة الجنوبية، 21 نوفمبر 2021، (وزارة الداخلية)

بحث وزير الداخلية، خالد مازن، مع مدراء الأمن بالمنطقة الجنوبية، سير عملية تأمين المراكز الانتخابية.

جاء ذلك في اجتماع أمس الأحد، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري، حسب بيان الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها مديريات الأمن في هذا السياق، بالتنسيق مع الغرفة الرئيسية لحماية وتأمين الانتخابات لضمان حماية هذه المراكز وكذلك الناخبين.

كما ناقش عملية تأمين قوافل نقل الوقود المتجهة للمنطقة الجنوبية، وضمان توزيعها على محطات الوقود ووصولها إلى المواطنين، بالتعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط، واستعرض الأوضاع الأمنية بالمنطقة، والعمل على ضبط الأمن والمجاهرة به؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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