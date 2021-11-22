ضبط تاجر «كوكايين» في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 08:39 صباحا
كيلوغرام كوكايين ضبطت بحوزة تاجر مخدرات في القره بوللي، 21 نوفمبر 2021، (الداخلية)

ضبط أعضاء مكتب تحريات مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تاجر مخدرات في مدينة القره بوللي.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات عن نشاط التاجر، حيث قُبِض عليه بعد إعداد كمين له وبحوزته 150 غرامًا من مخدر «كوكايين»، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وبالتحقيق معه، اعترف بحوزته لكمية أخرى من المخدر أخفاها في مقبرة بالقره بوللي، حيث وصل مجموع ما ضبطه 1.15 كيلوغرام من «الكوكايين».

وأشار البيان إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المتهم، وأُحيل إلى جهات الاختصاص.

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