بعد توقف 7 سنوات.. «أكاكوس» تستأنف عمليات الحفر بحقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 01:36 صباحا
شركة «أكاكوس» تستأنف عمليات الحفر بحقل الشرارة (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، الأحد، استأنف عمليات الحفر التطويري بحقل الشرارة بعد حوالي سبع سنوات من التوقف.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها «بدأت بحفر البئر R-32 NC115 الذي توقف بداية شهر نوفمبر 2014». كما تقدمت «بالشكر لكل من ساهم في التجهيز لاستئناف عمليات الحفر، خاصة إدارة الحفر وصيانة الآبار».

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وفي 11 أكتوبر الجاري، أعلنت المؤسسة رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة عقب «التوصل إلى اتفاق شرف بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية».

وفي 20 أكتوبر، عُقد اجتماع فني بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة، من أجل بحث الصعوبات والمشكلات الأمنية في حقل الشرارة، التي تحوْل دون تحقيق شركة «أكاكوس» مستهدفاتها.

وقتها استعرضت الشركة الاحتياطي العام والمخزون من النفط والغاز للحقول التابعة لها، إضافة إلى معدلات الإنتاج المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة، ونشاطات الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار.

شركة «أكاكوس» تستأنف عمليات الحفر بحقل الشرارة (صفحة الشركة على فيسبوك)
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