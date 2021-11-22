وزارة النفط تنفي تعرض مقرها لهجوم مسلح

شعار وزارة النفط والغاز، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة النفط والغاز، مساء الأحد، الأنباء المتداولة بشأن تعرض مقرها لهجوم من مجموعة مسلحة.

وأفاد مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة، في بيان على «فيسبوك» بأن «الوزير غادر ديوان الوزارة عند الساعة السابعة، في حين أن بعض الموظفين غادروا الساعة الثامنة والربع، ولا شيء غير طبيعي حدث»، مشددًا على أن «حرس المنشآت النفطية يقومون بواجبهم تماماً».

- العبار يدعو إلى إبعاد القطاع النفطي عن الخلافات الداخلية

- «الوطنية للنفط» تدين الأعمال التخريبية التي طالت مجمع الزاوية النفطي

مؤسسة النفط تتهم «مسؤولين فاشلين» بـ«خلق بطولات وهمية»

وفي سياق متصل، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أيضًا أن كل مقراتها آمنة ولا وجود لأي اشتباكات على الإطلاق، واصفة متداولي هذه الأنباء بـ«الصفحات المأجورة»، معتبرة أن «بعض المسؤولين الفاشلين يحاول خلق بطولات وهمية من خلالها».

وطالبت المؤسسة بضرورة «تحري الأخبار من مصادرها الموثوقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة، التي ورائها بعض الأشخاص الذين فشلوا في تحقيق أي إنجاز في قطاع النفط ويسعون لتحقيق بطولات وهمية في العالم الافتراضي بأخبار مضللة سرعان ما تم نفيها».

وأضافت أن وزارة النفط ما زالت حتى اللحظة في ضيافة مقار المؤسسة الوطنية للنفط، وتشغر بعض مكاتبها الشاغرة مؤقتًا.