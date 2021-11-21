للمرة الثانية خلال أسبوع.. حريق في منتزه سرت العائلي

حريق في منتزه سرت العائلي (أرشيفية: الإنترنت)

نشب حريق في منتزه سرت العائلي الترفيهي، اليوم الأحد، من قبل خارجين عن القانون، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وفق مدير مكتب هيئة السلامة الوطنية بالمدينة العميد ساسي محمد.

وقال محمد، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن فريق السلامة الوطنية تمكنوا من إخماد الحريق بعد أن تعالت ألسنة النيران بالمنتزه العائلي الترفيهي، لافتًا إلى أن الحريق تسبَّب في أضرار مادية، لم يذكر حجمها.

- إخماد حريق في متنزه سرت العائلي

وشاهد سكان المنطقة السكنية المجاورة للمنتزه ألسنة النيران عالية وبشكل كثيف؛ حيث جرى إبلاغ فريق الإطفاء.

وأوضح أن المنتزه يتعرض باستمرار للحرائق والعبث من قبل خارجين عن القانون، كما يعتبر من أكبر المنتزهات في ليبيا وجرى افتتاحه قبل 15 عامًا.