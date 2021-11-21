مؤسسة النفط: بدء إنشاء مصنع متكامل لخلط وتعبئة الزيوت في بنغازي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، بدء تنفيذ مشروع إنشاء مصنع خلط وتعبئة الزيوت في بنغازي.
جاء ذلك على هامش لقاء لرئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط الصادق الجرمي، لاستعراض آلية تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى مشروع تطوير مصفاة الزاوية في شكلها الجديد.
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وأفاد بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع الذي عُقِد في مقر المؤسسة بطرابلس، شهد تقديم عرضين مرئيين من لجنة إدارة شركة الزاوية، تناول الأول آلية تنفيذ مشروع إنشاء مصنع متكامل لخلط وتعبئة الزيوت بموقع مصنع أسفلت بنغازي، وتضمن نبذة عن المشروع وأهدافه ومجال عمله والبرنامج الزمني المتوقع لتنفيذه.
مشروع تطوير مصفاة الزاوية
وتناول العرض الثاني الذي قدمته شركة الزاوية في الاجتماع، إعادة هيكلية مشروع تطوير مصفاة الزاوية في شكله الجديد. كما تضمن الاجتماع نقاشات موسعة ومستفيضة حول العرضين، وتوصل المجتمعون في ختامها إلى جملة من القرارات التي تساهم في إنجاز المشاريع لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف البيان أن المهندس صنع الله «أعطى تعليماته للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء مصنع خلط وتعبئة الزيوت ببنغازي، منوهًا بضرورة أخذ القرارات والملاحظات الناتجة عن هذا الاجتماع بعين الاعتبار».
حضر الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط: مدير عام الصناعات النفطية، ومدير إدارة التكرير والتوزيع المحلي، ومستشار مجلس إدارة المؤسسة، ومراقب التكرير، ومراقب المشروعات، وأخصائي التخطيط، ومدير إدارة التخطيط والدراسات، وأعضاء لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط ومدير مصنع أسفلت بنغازي، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالشركة.