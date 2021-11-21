مؤسسة النفط: بدء إنشاء مصنع متكامل لخلط وتعبئة الزيوت في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 09:32 مساء
صنع الله خلال اجتماع مع لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، بدء تنفيذ مشروع إنشاء مصنع خلط وتعبئة الزيوت في بنغازي.

جاء ذلك على هامش لقاء لرئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط الصادق الجرمي، لاستعراض آلية تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى مشروع تطوير مصفاة الزاوية في شكلها الجديد.

- صنع الله يجتمع بمدير عام مؤسسة النفط في بنغازي
- وفد مؤسسة النفط برئاسة صنع الله يصل بنغازي (صور)

وأفاد بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع الذي عُقِد في مقر المؤسسة بطرابلس، شهد تقديم عرضين مرئيين من لجنة إدارة شركة الزاوية، تناول الأول آلية تنفيذ مشروع إنشاء مصنع متكامل لخلط وتعبئة الزيوت بموقع مصنع أسفلت بنغازي، وتضمن نبذة عن المشروع وأهدافه ومجال عمله والبرنامج الزمني المتوقع لتنفيذه.

مشروع تطوير مصفاة الزاوية
وتناول العرض الثاني الذي قدمته شركة الزاوية في الاجتماع، إعادة هيكلية مشروع تطوير مصفاة الزاوية في شكله الجديد. كما تضمن الاجتماع نقاشات موسعة ومستفيضة حول العرضين، وتوصل المجتمعون في ختامها إلى جملة من القرارات التي تساهم في إنجاز المشاريع لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان أن المهندس صنع الله «أعطى تعليماته للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء مصنع خلط وتعبئة الزيوت ببنغازي، منوهًا بضرورة أخذ القرارات والملاحظات الناتجة عن هذا الاجتماع بعين الاعتبار».

حضر الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط: مدير عام الصناعات النفطية، ومدير إدارة التكرير والتوزيع المحلي، ومستشار مجلس إدارة المؤسسة، ومراقب التكرير، ومراقب المشروعات، وأخصائي التخطيط، ومدير إدارة التخطيط والدراسات، وأعضاء لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط ومدير مصنع أسفلت بنغازي، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالشركة.

جانب من اجتماع لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فاكهة المواسم الأربعة».. وفاة الأديب رضوان أبوشويشة عن 76 عاما
ثقافة وفن
تشافي يتحدث عن أول 75 دقيقة من الرضا في «برشلونة»
رياضة عالمية
«المفوضية» تعلن أسماء 32 مرشحا للرئاسة الليبية
ليبيا
مانشستر يونايتد يقيل مدربه أولي غونار سولشاير
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الجولة الأولى في انطلاق الدوري الليبي الممتاز ...
رياضة محلية
«فرانس برس»: عودة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الحكومة في السودان
عربى
«نهب» و«تخريب» في مظاهرات أوروبية ضد «ديكتاتورية كورونا»
دولى
مفوضية الانتخابات تعلن مدونة قواعد السلوك للمرشحين وتحذر من مخالفتها
ليبيا
الشلماني: سنحاسب كليمنتي والمعسكرات المقبلة كلها في ليبيا وعليه القبول
رياضة محلية
43 مليون دولار لنسخة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يؤكد قدرة بلاده على نشر «قوة ساحقة» في الشرق الأوسط
دولى
ليبي يظهر في سماء «المواي تاي» بجنوب أفريقيا (صور)
رياضة محلية
«البنتاغون»: سنقوم بتطوير الصواريخ الدفاعية ضد الهجمات فوق الصوتية
دولى
طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
فرانس برس: الأتراك صاروا يحسبون أسعار «كل شيء» في ظل انهيار قيمة الليرة
اقتصاد
وصول طفلين ليبيين لروما للعلاج من مرض الثلاسيميا
ليبيا
«مفوضية الانتخابات»: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23
ليبيا
بين التعثر والإرهاق.. قطر تبحث عن تفادي تجربة جنوب أفريقيا في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

آلات التصوير الخشبية بطريقها للزوال في أفغانستان