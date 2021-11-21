مؤسسة النفط: بدء إنشاء مصنع متكامل لخلط وتعبئة الزيوت في بنغازي

صنع الله خلال اجتماع مع لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، بدء تنفيذ مشروع إنشاء مصنع خلط وتعبئة الزيوت في بنغازي.

جاء ذلك على هامش لقاء لرئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط الصادق الجرمي، لاستعراض آلية تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى مشروع تطوير مصفاة الزاوية في شكلها الجديد.

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وأفاد بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع الذي عُقِد في مقر المؤسسة بطرابلس، شهد تقديم عرضين مرئيين من لجنة إدارة شركة الزاوية، تناول الأول آلية تنفيذ مشروع إنشاء مصنع متكامل لخلط وتعبئة الزيوت بموقع مصنع أسفلت بنغازي، وتضمن نبذة عن المشروع وأهدافه ومجال عمله والبرنامج الزمني المتوقع لتنفيذه.

مشروع تطوير مصفاة الزاوية

وتناول العرض الثاني الذي قدمته شركة الزاوية في الاجتماع، إعادة هيكلية مشروع تطوير مصفاة الزاوية في شكله الجديد. كما تضمن الاجتماع نقاشات موسعة ومستفيضة حول العرضين، وتوصل المجتمعون في ختامها إلى جملة من القرارات التي تساهم في إنجاز المشاريع لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان أن المهندس صنع الله «أعطى تعليماته للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء مصنع خلط وتعبئة الزيوت ببنغازي، منوهًا بضرورة أخذ القرارات والملاحظات الناتجة عن هذا الاجتماع بعين الاعتبار».

حضر الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط: مدير عام الصناعات النفطية، ومدير إدارة التكرير والتوزيع المحلي، ومستشار مجلس إدارة المؤسسة، ومراقب التكرير، ومراقب المشروعات، وأخصائي التخطيط، ومدير إدارة التخطيط والدراسات، وأعضاء لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط ومدير مصنع أسفلت بنغازي، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالشركة.

جانب من اجتماع لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)