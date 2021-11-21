عثمان محمد النكاح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 08:59 مساء
المرشح للانتخابات الرئاسية عثمان محمد النكاح متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدَّم المرشح الرئاسي عثمان محمد النكاح، مساء اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 61 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال عثمان محمد النكاح، في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشُّحه بثتها قناة «ليبيا الوطنية»، إن الترشح لمنصب رئيس ليبيا «شرف عظيم لا يرقى إليه إلا الانتماء إلى هذا الشعب»، معربًا عن ثقته التامة في أنه سيعمل بجد وإخلاص على استقرار ليبيا وتحقيق مبدأ الرخاء والمساواة والمصالحة الوطنية وبناء دولة المؤسسات والقانون وتأسيس مستقبل الأجيال الواحدة».

وأعرب النكاح عن أمله في أن يجعل من ليبيا دولة تتبوأ مكانها المرموق بين الأمم، وهي تمر إلى مرحلة الانتخابات بعد صراع طويل مرير عانت منه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه حضر لتجسيد ثقافة الانتخابات والتداول السلمي على السلطة من أجل استقرار ليبيا والنهوض بها.

كما أكد النكاح في كلمته استعداده «لبذل الغالي والنفيس من أجل المصالحة الوطنية لأننا إخوة نؤمن بليبيا آمنة وموحدة ومستقرة وذات سيادة نسعى لأن تتحصل على مكانها اللائق بين الأمم وتجسد معنى الديمقراطية الحقيقة».

وأضاف النكاح أن هذه «لحظة تاريخية تثلج الصدر وتفرج الجميع»، متمنيًا التوفيق لجميع المرشحين وأن يختار الليبيون رئيسهم «على أساس القدرة وليس على أي اعتبارات أخرى ونحن أبناء بلد واحد هدفنا البناء وتحقيق الأمن وتوحيد مؤسات الدولة».

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