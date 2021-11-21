وصول 490 ألف جرعة من لقاح فايزر مقدمة من الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 08:53 مساء
جانب من وصول لقاح فايزر مقدمة من الولايات المتحدة (صفحة سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على فيسبوك)

استقبلت ليبيا، اليوم الأحد، أكثر من 490 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»، مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع اليونيسف.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أن واشنطن «قدمت للشعب الليبي 490 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»، من خلال مبادرة كوفاكس #COVAX، وبالتعاون مع اليونيسف».

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وأشار المبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند إلى أن هذه الجهود تبرز التزام الولايات المتحدة بإنقاذ الأرواح، متابعًا: «نريد أن نفعل كل ما في وسعنا معًا للقضاء على هذا الفيروس».

جانب من وصول لقاح فايزر مقدمة من الولايات المتحدة (صفحة سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على فيسبوك)
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