عبدالسلام محمد خميس يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 08:40 مساء
المرشح للانتخابات الرئاسية عبدالسلام محمد خميس السمران أثناء تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (ليبيا تنتخب)

قدَّم المرشح الرئاسي عبدالسلام محمد خميس السمران، مساء اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 60 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال السمران، في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه بثَّتها قناة «ليبيا الوطنية»، إنه قدم أوراقه كأحد المرشحين لمنصب رئاسة الدولة بشكل مبدأي بعد استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة للترشُّح، مشيدًا بإدارة مفوضية الانتخابات والعاملين فيها على جهودهم المبذولة من أجل ليبيا التي تستحق الكثير.

ووجَّه السمران في كلمته أربع رسائل إلى الليبيين والأمم المتحدة والدول المتطلعة للحرية، ووسائل الإعلام، وأمهات الشهداء والمهجرين والنازحين والمفقودين، مشددًا في الأولى على ضرورة التزام الليبيين باغتنام الفرصة وشق طريقهم نحو الديمقراطية التي انتظروها كثيرًا.

وطالب السمران في رسالته الثانية هيئة الأمم المتحدة والدول المتطلعة إلى الحرية والديمقراطية بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تقرير مصيره، مؤكدًا أن «الليبيين هم وحدهم من يقررون من يخدمهم عبر صندوق الانتخابات ويحدد مصيرهم»، داعيًا «كل الليبيين الشرفاء والحرائر إلى أن يكونوا منصفين في اختيارهم لمن سيكون قائدًا وخادمًا لهذا البلد».

وفي الرسالة الثالثة، طالب السمران وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بأن تكون «مهمتها التقريب بين الليبيين وتعزيز لغة الحوار لأن ما يجمع الليبيين من نقاط التلاقي أكثر مما يفرقهم وليبيا أكبر من الجميع».

أما في الرسالة الرابعة فوجَّهها السمران إلى أبناء أمهات الشهداء والمهجرين والمفقودين والنازحين، مؤكدًا فيها أن «ليبيا ستأويهم جميعًا وأن هذا وطنهم».

وعبدالسلام محمد خميس السمران، من مواليد 18 فبراير 1965 حالص على بكالوريوس اقتصاد من جامعة بنغازي وثلاث درجات دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعات في البحرين وهولندا والمملكة المغربية.

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