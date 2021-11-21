أسامة عبدالمجيد طليش يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح للانتخابات الرئاسية أسامة عبدالمجيد طليش أثناء تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (ليبيا تنتخب)

قدَّم المرشح الرئاسي أسامة عبدالمجيد طليش، مساء اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 59 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال أسامة عبدالمجيد طليش وهو من مواليد 1984، في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه بثَّتها قناة «ليبيا الوطنية»، إنه حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، واستكمل أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وتقدم لخوض السباق الرئاسي من أجل «البدء في بناء ليبيا دولة العدل والقانون وجبر الضرر وتوفير الخدمات للمواطنين».

ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.