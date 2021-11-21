مصدق حبرارة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 07:32 مساء
المرشح الرئاسي مصدق حبرارة متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة، الأحد 21 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

قدَّم الناشط السياسي، مصدق حبرارة، مساء اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 58 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال مصدق حبرارة في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه بثَّتها قناة «ليبيا الوطنية»، إنه تقدم لخوض الانتخابات الرئاسية «ليقدم نموذجًا للشباب» وأن يعمل من أجل تفادي عدم توريث الصراعات الحالية للأجيال القادمة، داعيًا الجميع إلى الانضمام إلى هذا الركب ودعم جهود الشباب لتقديم نموذج ناجح يعبر بالبلاد إلى المستقبل.

وأعرب مصدق حبرارة عن أمله، في أن تتمكن البلاد من بدء صفحة جديدة خالية من كل التراكمات السلبية نحو مستقبل خالٍ من المشكلات لكل الليبيين «مستقبل رقمي يوفر حلولًا لكل الشباب»، متمنيًا أن تلقى رسالته قبولًا لدى الجميع.

وقال إنه تقدم للترشُّح لمنصب رئيس الدولة من أجل ضخ دماء شبابية جديدة، موضحًا أن مشروعه يقدم حلولًا رقمية للعبور بليبيا إلى المستقبل لأن البلاد مرت بظروف صعبة جدًا، مشددًا على ضرورة اغتنام الفرصة للتقدم إلى الأمام، واعدًا بنقل ليبيا إلى مصاف الدول المتقدم والتركيز على دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وتمكين الشباب من العمل والتطلع للمستقبل.

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