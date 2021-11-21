الدبيبة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 06:34 مساء
الدبيبة خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمفوضية الانتخابات، الأحد 21 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

قدَّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 57 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال الدبيبة في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشُّحه بثَّتها قناة «ليبيا الوطنية»، «في هذه اللحظة التاريخية الفارقة في تاريخ الأمة الليبية وأنا أستشعر معكم حجم المهمة أقدم ملف ترشحي لخدمتكم وليس غير ذلك، إن الانتخابات الرئاسية القادمة... نأمل التوفيق فيها».

وأضاف: «رغم كل الظروف المصاحبة والصعبة الملتبسة التي صاحبت مشوار الانتخابات فأنا أدعوكم ألا تفقدوا الأمل فقد اتضحت بداية الطريق الصحيح بدأنا المشوار سويًا وسنكمله سويًا...لا حرب بعد اليوم ليبيا لن تكون إلا موحدة وحدة واحدة آمنة ذات سيادة يعيش فيها هذا الشعب العظيم في رغد العيش والعيش الكريم»، داعيًا الليبيين إلى «الصبر والصلاة في هذه المرحلة الصعبة».

وأكد الدبيبة أنه قدم ترشُّحه «لأجل وحدة الوطن» واعدًا بتكملة «المشوار الطويل والوعر»، مشددًا على ضرورة العمل من أجل «الخروج من هذه الأزمات» التي تعيشها البلاد.

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