منير ساسي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح الرئاسي منير ساسي متحدثا في كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه بمكتب الإدارة الانتخابية في سبها. (بث مباشر)

قدَّم المرشح لرئاسة الدولة، منير ساسي، اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، ليصبح المرشح رقم 56 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال منير ساسي في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه بثَّتها قناة «ليبيا الوطنة» إن «المواطن الليبي هو الرابح في هذه العملية سواء كان مرشحًا أو ناخبًا» لأنها «المرة الأولى التي يُتوَّج فيها الليبيون ليختاروا رئيسًا لهم وفقًا لقواعد يحترمها الجميع ولإجراءات تشرف عليه جهة محايدة».

واعتبر ساسي أن «المشاركين في هذا العُرس جميعهم فائزون بنعمة الأمن والسلام التي يكفلها وضع السلاح جانبًا والامتثال لإرادة الليبيين في اختيار من يقودهم»، معتبرًا أن هذه العملية هي «مكسب محقق لليبيين فيه حقن للدماء والحفاظ على الأرواح والابتعاد عن الحروب التي تؤجج الأحقاد والضغائن وهي السبيل لدفن مشاعر الكراهية والانتقام التي تورثها الحروب للأجيال القادمة»، مشيدًا بإدارة مفوضية الانتخابات والعاملين فيها.