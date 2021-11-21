عادل الزروق يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 05:28 مساء
المرشح الرئاسي عادل الزروق متحدثا في كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه بمكتب الإدارة الانتخابية في سبها. (بث مباشر)

تقدَّم المرشح الرئاسي عادل احميد محمد الزروق، اليوم الأحد، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها التابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد استيفاء البيانات ومستندات طلب الترشح، ليصبح المرشح رقم 45 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وألقى المرشح الرئاسي عادل احميد محمد الزروق في كلمته للشعب الليبي عبر قناة «ليبيا الوطنية» أشاد فيها بجهود القائمين على العملية الانتخابية والذين ساهموا في الوصول بليبيا إلى هذه اللحظة، متمنيًا التوفيق للجميع وأن تجري الانتخابات في أجواء تسودها النزاهة والشفافية.

وغدًا الإثنين، هو اليوم الأخير في مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، ومن المقرر أن تعقد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

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