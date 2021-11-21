شكشك يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

شكشك متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، الأحد، 21 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

تقدَّم رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الأحد، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 54 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر.

وأشاد شكشك في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بثتها قناة «ليبيا الوطنية» بكل من ساهم في الوصول بليبيا إلى هذه اللحظة، متطلعًا إلى أن تسود النزاهة والشفافية الانتخابات المقبلة وأن تساهم في تحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية والحافظ على وحدة ليبيا.

وغدًا الإثنين، هو اليوم الأخير في مرحلة قبول طلبات الترشُّح لانتخابات رئيس الدولة، ومن المقرر أن تعقد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.