عمر الحاسي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 05:03 مساء
عمر الحاسي متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، الأحد 21 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

قدَّم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابقة في طرابلس، عمر الحاسي، اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 53 في السباق الرئاسي المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال الحاسي في كلمة له عقب تقدمه بأوراق ترشُّحه بثَّتها قناة «ليبيا الوطنية» إن تقدمه لخوض السباق الرئاسي يأتي في إطار حرصه على المشاركة في نهضة البلاد، مؤكدًا حاجة ليبيا إلى مؤسسات قوية وتخطيط استراتيجي أكثر من حاجتها إلى العنف المسلح والتشدد الديني.

وانتقد الحاسي في كلمته غياب الأُسس الدستورية للعملية الانتخابية ودستور يُمكِّن الشعب من تحديد المسؤوليات والواجبات للحاكم، معتبرًا أن «الانتخابات هي وسيلة الشعب في اختيار المسؤولين وأصحاب الوعي الذين لم تتلوث أيديهم لا بدماء الناس ولا بأموالهم».

وغدًا الإثنين، هو اليوم الأخير في مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، ومن المقرر أن تعقد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

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