أبوسهمين يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

أبوسهمين متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. الأحد 21 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

قدَّم رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، تمهيدًا لخوض المنافسة على منصب رئيس الدولة ليصبح المرشح رقم 52 في الاستحقاق المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال أبوسهمين في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشُّحه: «كنت أتمنى أن أستعمل نفس الألفاظ بأننا قادمون على عُرس انتخابي ولكن لا أريد أن أستعملها وأنا أستذكر الدماء الزكية التي ارتقت إلى الله ومهدت لنا الطريق».

وأضاف أبوسهمين: «أتمنى ألا تكون فرحتنا ساحة لمن أجرم في حق الشعب الليبي وسفك دماء الليبيين»، معتبرًا أن «التاريخ سيسجل ثورة فبراير بدمائها الزكية وجرحاها ومهجريها وليتذكر المجرمون الذين ساهموا في تدمير هذه البلاد لا يمكن السماح لهم من الشعب رغم ربما تتيح لهم القوانين ذلك».

ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.