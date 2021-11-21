أنور العاشوري يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح للانتخابات الرئاسية أنور العاشوري متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدَّم المرشح الرئاسي، أنور العاشوري، اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، تمهيدًا لخوض المنافسة على منصب رئيس الدولة المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال أحمد أنور العاشوري في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشُّحه: «أخاطبكم من فزان من أجل الترشح من أجل المضي قدمًا بليبيا نحو السلم والأمن والاستقرار، نحو السلم والأمن شعارنا بالصلح والأمن والعمل نبني ليبيا».

ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.