أحمد أبوجناح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح للانتخابات الرئاسية أحمد مصباح أبوجناح متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدَّم المرشح الرئاسي، أحمد مصباح أبوجناح، اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، تمهيدًا لخوض المنافسة على منصب رئيس الدولة ليصبح المرشح رقم 50 ضمن المتقدمين للسباق الرئاسي المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال أحمد أبوجناح في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه: «الأيام المقبلة لن تكون كالتي سبقتها، نأمل في التغيير ولكن التغيير نتمناه جميعًا ولكن لن يحدث إلا بالعمل والإرادة وكسر حاجز الصمت».

وأضاف أن «المستقبل يتطلب العمل وأيدٍ ممتدة بالسلم والسلام»، معتبرًا أنه «حان الوقت أن نتطلع إلى أنفسنا ونتصافح فنحن أصحاب البلد فلن ترجع سيادته إلا إذا تغيرنا وتعاونا».

ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 50 مرشحًا، وفق ما أوردت قناة «ليبيا الوطنية».

