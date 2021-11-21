الطاهر عريبي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

الطاهر عريبي متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدَّم المرشح للانتخابات الرئاسية، الطاهر عريبي، اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، تمهيدًا لخوض المنافسة على منصب رئيس الدولة ليصبح المرشح رقم 47 ضمن المتقدمين للسباق الرئاسي المقرر يوم 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال الطاهر عريبي في كلمة له عقب تقديم أوراق ترشُّحه إن «مشروعنا الانتخابي يعتمد على أُسس الكفاءة والقدرة والعزيمة»، واعدًا بتقديم «مشروع متكامل ومتوازي يراعي حالة الاستقطاب الحادة التي يمر بها مجتمعنا».

ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشُّح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 50 مرشحًا، وفق ما أوردت قناة «ليبيا الوطنية».