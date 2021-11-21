خليفة الغويل يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابقة في طرابلس خليفة الغويل متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. (بث مباشر)

قدَّم رئيس حكومة الإنقاذ السابقة في طرابلس، خليفة الغويل، اليوم الأحد، أوراق ترشُّحه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، تمهيدًا لخوض المنافسة على منصب رئيس الدولة ليصبح المرشح رقم 48 ضمن المتقدمين للسباق الرئاسي المقرر يوم 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 50 مرشحًا، وفق ما أوردت قناة «ليبيا الوطنية».