الدبيبة يصل إلى مقر مفوضية الانتخابات تمهيدا لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة

موكب الدبيبة أمام مبنى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس. (الإنترنت)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الدولة.

واستقبلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم أكبر عدد من المرشحين الذين قدموا أوراقهم للترشح للرئاسة منذ فتح باب الترشح في الثامن من نوفمبر الجاري، الذين تجاوز عددهم عشرة مرشحين.

ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 50 مرشحًا، وفق ما أوردت قناة «ليبيا الوطنية».