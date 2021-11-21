الجديدي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح محمد الجديدي خلال تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية, (صورة مثبتة من بث مباشر)

تقدَّم المرشح محمد الجديدي، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال الجديدي: «لدي برنامج عكفت عليه لمدة سبع سنوات، فيه بناء الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية والعسكرية»، وأضاف: «سنبني ليبيا من جديد ونمحو آثار الماضي».

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ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 50 مرشحًا، وفق ما أوردت قناة «ليبيا الوطنية».

المرشح محمد الجديدي خلال تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية, (صورة مثبتة من بث مباشر)