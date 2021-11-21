العيساوي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح علي العيساوي خلال تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية, (صورة مثبتة من بث مباشر)

تقدَّم المرشح علي عبدالعزيز العيساوي، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال: «أرجو من الشعب الليبي الاستفادة من التجارب السابقة، ويحسن الاختيار في من يحكمه». وأضاف: «كنت في منصب وزير مرتين. أعترف بأنني لم أتمكن من تحقيق أفضل ما أطمح إليه لبلدي وشعبي، لأنه في كلتا المرتين أطاحت بنا المصالح الضيقة والفساد بأسرع مما كنا نتوقع».

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ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 50 مرشحًا، وفق ما أوردت قناة «ليبيا الوطنية».