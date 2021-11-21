المفوضية تتلقى أوراق المرشح الرئاسي عبدالوهاب ميلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 03:20 مساء
المرشح عبدالوهاب ميلاد خلال تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية, (صورة مثبتة من بث مباشر)

تقدَّم المرشح عبدالوهاب ميلاد، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال ميلاد، خلال كلمته عقب تقديم أوراق ترشحه، «لا وقت للعواطف أو المجاملات أو العنصرية، بل اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وخير شاهد السنوات التي انصرمت وكانت جدًّا قاسية على الشعب الليبي».

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ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 50 مرشحًا، وفق ما أوردت قناة «ليبيا الوطنية».

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