عبد الرحيم حلوم يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح عبد الرحيم حلوم، خلال تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية, (صورة مثبتة من بث مباشر)

تقدَّم المرشح عبد الرحيم حلوم، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وظهر حلوم، في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال خلال كلمته عقب تقديم أوراق ترشحه، إن «ليبيا تعاني سوء اختيار الشخصيات على مر سبع سنوات»، وأضاف: «ليبيا فيها مشاغل في الداخل، والعالم يتجه إليها يريد أن تتشظى، ونتمنى ألا يحدث هذا، لذلك لا أحد يحمي ليبيا غير شعبها».

اقرأ أيضا: «المفوضية» تعلن أسماء 32 مرشحا للرئاسة الليبية

ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 50 مرشحًا، وفق ما أوردت قناة «ليبيا الوطنية».