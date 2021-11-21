حاتم الكور يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح حاتم الكور بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس, (صورة مثبتة من بث مباشر)

تقدَّم المرشح حاتم الكور، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وظهر الكور، في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال الكور، خلال كلمته أثناء تقديم أوراق ترشحه، إن «الانتخابات ستنهي الصراع والفتنة وكل الأمور التي لا يجب أن تكون في الشعب الليبي»، مؤكدًا: «على الشعب الليبي اختيار من يقود المرحلة من أجل سعادته وسعادة الأجيال القادمة»، بحسب قوله.

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يأتي ذلك قبل نحو 24 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا، الإثنين، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.