هيئة مكافحة الفساد: العيساوي قدم إقرار الذمة المالية تمهيدا للترشح للرئاسة

علي العيساوي في مكتب إقرار الذمة المالية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 21 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأحد، إن الموظف بوزارة الخارجية علي عبدالعزيز صالح العيساوي حضر صباح اليوم إلى مكتب إقرار الذمة المالية بالهيئة الوطنية، وقدم إقرار الذمة المالية الخاص به للمكتب، ليستكمل كافة الإجراءات المتعلقة به وبأسرته، تمهيدًا للترشح لانتخابات الرئاسة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن أعداد الذين قدموا أوراقهم للترشح للانتخابات الرئاسية حتى يوم أمس بلغ 32 مرشحًا. وأوضحت المفوضية في بيان، الأحد، أن من بين هؤلاء المرشحين، 22 مرشحًا من طرابس، و7 من بنغازي، و3 من سبها.

ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 50 مرشحًا، وفق ما أوردت قناة «ليبيا الوطنية».