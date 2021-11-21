عادل اللافي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح عادل محمد اللافي، خلال تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية, (صورة مثبتة من بث مباشر)

تقدَّم المرشح عادل محمد اللافي، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وظهر اللافي، في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال اللافي، خلال كلمته أثناء تقديم أوراق ترشحه، إن «هذا العرس الانتخابي الديمقراطي، يتجه بالبلاد نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء دولة المؤسسات والقانون».

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يأتي ذلك قبل نحو 24 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا، الإثنين، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.