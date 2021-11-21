مذكرة تفاهم ليبية - إيطالية لدعم مشاريع التنمية المكانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 02:18 مساء
من مذكرة التفاهم بين وزارتي الزراعة والحكم المحلي ومعهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية بإيطاليا، 21 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

وقعت وزارتا الزراعة والحكم المحلي، صباح اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية بإيطاليا، هي الأولى في إطار شراكة أوسع قصيرة وطويلة المدى، من أجل دعم مشاريع تنمية مكانية؛ لتعزيز الأمن الغذائي لليبيا.

جرى توقيع المذكرة برعاية نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني، ومدير المعهد الإيطالي، ووكيلا وزارتي الزراعة والحكم المحلي، وعدد من الإدارات المختصة بالوزارتين.

واستعرض الكوني قبيل مراسم التوقيع، فرص تعزيز مشاريع التنمية المكانية في الجنوب الليبي، وسبل تفعيل المعاهدات المشتركة، حيث أكد الكوني، «ضرورة دعم التمكين الاقتصادي للشباب الليبي، وتوفير البدائل الملائمة لانخراطهم في المشاريع التنموية، واستثمار طاقاتهم بعيدًا عن السلاح».

وأشاد السفير الإيطالي بتعاون السلطات الليبية، خاصة المجلس الرئاسي، في توجيه التعاون الإيطالي لما يخدم الاحتياجات الليبية ومصلحة الليبيين، مؤكدًا استعداد بلاده لاستمرار تنفيذ الشراكة طويلة الأمد، التي يشكل توقيع الاتفاقية جزءًا منها.

ووعد السفير بوتشيني بتوفير منح دراسية وتدريبية للشباب الليبي، في تخصصات الزراعة والتنمية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الزراعة، والتدريب المهني، والتعليم، وتعزيز الأمن الغذائي.

موسى الكوني خلال لقاء على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الزراعة والحكم المحلي ومعهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية بإيطاليا، 21 نوفمبر 2021. (فيسبوك)
موسى الكوني خلال لقاء على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الزراعة والحكم المحلي ومعهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية بإيطاليا، 21 نوفمبر 2021. (فيسبوك)
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