المفوضية تعلن أسماء 32 مرشحا للرئاسة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 02:04 مساء
من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (صفحتها على فيسبوك)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، أن أعداد الذين قدموا أوراقهم للترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن يبلغ 32 مرشحا. 

وأوضحت المفوضية في بيان، الأحد، أن من بين هؤلاء المرشحين، 22 مرشحا من طرابس، و7 من بنغازي، و3 من سبها.

ومن المقرر أن تنتهي غدًا مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى 50 مرشحًا، وفق ما أوردت قناة «ليبيا الوطنية».

وفيما يلي القائمة التي نشرتها المفوضية بأسماء هؤلاء المرشحين اليوم الأحد
1 - عبدالحكيم علي الفيتوري بعيو (طرابلس)
2 - سيف الإسلام معمر محمد القذافي (سبها)
3 - أسعد محسن علي زهيو (طرابلس)
4 - فيضان عياد محمد حمزة (طرابلس)
5 - السنوسي عبدالسلام عبدالسلام السنوسي (طرابلس)
6 - محمد احمد امحمد المزوغي (طرابلس)
7 - عبدالله احمد المهدي ناكر (طرابلس)
8 - فتحي حمد محمد بن شتوان (طرابلس)
9 - خليفة بالقاسم عمر حفتر (بنغازي)
10 - عبدالحكيم ضو ظاهر زامونة (طرابلس)
11- علي زيدان محمد زيدان (طرابلس)
12 محمد احمد منصور الشريف (طرابلس)
13 - محمد علي محمد المهدي (طرابلس)
14 - احمد عمر احمد معيتيق (طرابلس)
15 - عارف علي أحمد النايض (بنغازي)
16 - عثمان عبدالجليل محمد إمحمد (طرابلس)
17 - عبدالسلام يونس رحيل الورفلي (طرابلس)
18 - فتحي علي عبدالسلام باشاغا (طرابلس)
19 - محمد خالد عبدالله بشير الغويل (طرابلس)
20 - مروان عبدالله علي عميش (طرابلس)
21 - عبدالحكيم سالم علي كشيم (طرابلس)
22 - اسماعيل عمر الشتيوي غرغار (طرابلس)
23 - أسامة خيرالله علي محمد (بنغازي)
24 - عقيلة صالح عيسى اقويدر (بنغازي)
25 - ضو عبدالله ضو ابوضاوية (طرابلس)
26 - علي البشير محمد الزويك (طرابلس)
27 - بشير صالح بشير الشرقاوي (سبها)
28 - المبروك محمد المبروك ابوعميد (بنغازي)
29 - عبدالمجيد غيث عبدالمجيد سيف النصر (سبها)
30 - محمد الهادي محمد الحنواش (طرابلس)
31 - خليفة صالح سعيد محمد (بنغازي)
32 - بوسيف اطوبر بوسيف علي (بنغازي)

يشار إلى أن عددا من المرشحين تقدموا للرئاسة الليبية قبل قليل، وهم جمعة أبوعوينة (سبها)، و حمد حسن برويق (بنغازي)، ومحمد عبداللطيف المنتصر، وعبدالحافظ عبد الحميد قدور، وعبد العزيز الخوجة (طرابلس).

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