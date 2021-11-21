مصطفى المجدوب يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح مصطفى المجدوب، يلقي كلمة بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس, 21 نوفمبر 2021. (لقطة من بث مباشر)

تقدَّم المرشح مصطفى المجدوب، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وظهر المجدوب، في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال المجدوب، خلال كلمته أثناء تقديم أوراق ترشحه، إنه جاء للانتخابات «بالخير والفرج»، مطالبا الليبيين أن ينتبهوا «لاختيار مرشحكم المناسب لهذه المرحلة المصيرية».

- سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد

يأتي ذلك قبل نحو 24 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا، الإثنين، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.