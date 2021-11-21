الدبيبة يبحث مقترح مكافآت العاملين بمراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 12:37 مساء
الدبيبة ووكيل وزارة الصحة سمير كوكو خلال اجتماع في العاصمة طرابلس، 21 نوفمبر 2021. (تويتر)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد، بمكتبه مع وكيل وزارة الصحة سمير كوكو، سير أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 2021، المكلفة بإعداد مقترح بشأن مكافآت العاملين بمراكز العزل والجهات الأخرى المرتبطة بمكافحة جائحة «كورونا».

ووفق تغريدة على حساب الحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جرى «إعداد مقترح خاص بعقود المتعاونين بالمراكز المشار إليها وإعداد الهيكيل التنظيمي لها وتصنيفها».

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وفي الرابع من نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة، صرف مكافأة مالية شهرية  للعناصر العاملة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا». وحسب القرار، يتمتع بمنحة قدرها 700 دينار كل من المطعِّم وطبيب الفريق وعضو اللجنة المالية بالحملة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. 

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