عبد العزيز الخوجة يقدم أوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية

عبد العزيز الخوجة، خلال تقديم أوراق ترشحه, (صورة مثبتة من بث مباشر)

تقدَّم المرشح عبد العزيز الخوجة، اليوم الأحد، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وظهر الخوجة، في بث مباشر لمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

وقال عبد العزيز الخوجة، خلال تقديم أوراق ترشحه، إن لديه «خبرة عملية حقيقية بإدارة الدولة ومعرفة مفاصلها وأعرافها وتشريعاتها ومكامن الخطر فيها وطرق علاجها».

وتابع «أنا لم أغادر هذا البلد الحبيب ومعيشتي فيه طوال حياتي، كنت فيه وبين أبنائه عالما بالظروف والأحوال».

يأتي ذلك قبل نحو 24 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية غدا، الإثنين، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.