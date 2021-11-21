محمد المنتصر يتقدم بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح محمد المنتصر يلقي كلمة بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس, 21 نوفمبر 2021. (لقطة من بث مباشر)

قبلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على نحو مبدئي، اليوم الأحد ملف ترشح محمد عبداللطيف المنتصر للانتخابات الرئاسية في مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس.

وقال المنتصر في كلمة، عقب تقديم أوراق ترشحه، «أتمنى أن أنال ثقة الليبيين وأفوز بالمنصب»، وأضاف إن «ليبيا المستقبل يجب أن تكون للجميع دون إقصاء أو غبن لأي طرف؛ لأن الأوطان لا تبنى بالإقصاء والظلم إنما بالمحبة والعفو والإصلاح»، وفق بث مباشر لقناة «ليبيا تنتخب».

وأردف: «ليبيا دولة حباها الله بموقع جغرافي متميز وثروات كبيرة، نستطيع إذا أدرناها بشكل جيد بأناس وطنيين أكفاء أن تتقدم الصفوف».

ومحمد المنتصر هو رجل أعمال ينتمي لمدينة مصراتة، ومرشح سابق لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية خلال جولة الملتقى الوطني الليبي في جنيف مارس الماضي.