نشرة الصيد البحري: الموج قليل الاضطراب على معظم سواحل البلاد

نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية (اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر خفيف الموج، قليل الاضطراب على معظم سواحل البلاد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

•الرؤية جيدة.

•البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على سرت نهار اليوم.

•السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحيانًا من مساء اليوم مع هطول أمطار متفرقة صباح غد على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

•رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 05 و15 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.