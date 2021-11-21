نشرة الصيد البحري: الموج قليل الاضطراب على معظم سواحل البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 11:58 صباحا
نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية (اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر خفيف الموج، قليل الاضطراب على معظم سواحل البلاد.

 الساحل من رأس اجدير إلى سرت
•الرؤية جيدة.
•البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على سرت نهار اليوم.
•السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحيانًا من مساء اليوم مع هطول أمطار متفرقة صباح غد على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.
•رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 05 و15 عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
•درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤية جيدة
•البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
•السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة نهار اليوم.
•رياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 05 و20 عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
•درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر يونايتد يقيل مدربه أولي غونار سولشاير
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الجولة الأولى في انطلاق الدوري الليبي الممتاز ...
رياضة محلية
«فرانس برس»: عودة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الحكومة في السودان
عربى
«نهب» و«تخريب» في مظاهرات أوروبية ضد «ديكتاتورية كورونا»
دولى
مفوضية الانتخابات تعلن مدونة قواعد السلوك للمرشحين وتحذر من مخالفتها
ليبيا
الشلماني: سنحاسب كليمنتي والمعسكرات المقبلة كلها في ليبيا وعليه القبول
رياضة محلية
43 مليون دولار لنسخة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يؤكد قدرة بلاده على نشر «قوة ساحقة» في الشرق الأوسط
دولى
ليبي يظهر في سماء «المواي تاي» بجنوب أفريقيا (صور)
رياضة محلية
«البنتاغون»: سنقوم بتطوير الصواريخ الدفاعية ضد الهجمات فوق الصوتية
دولى
طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
فرانس برس: الأتراك صاروا يحسبون أسعار «كل شيء» في ظل انهيار قيمة الليرة
اقتصاد
وصول طفلين ليبيين لروما للعلاج من مرض الثلاسيميا
ليبيا
«مفوضية الانتخابات»: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23
ليبيا
بين التعثر والإرهاق.. قطر تبحث عن تفادي تجربة جنوب أفريقيا في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
كلوديا غازيني: الانتخابات الليبية غير قابلة للتنبؤ.. ومفاجآتها لم تنته
ليبيا
«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شبابية جديدة من «فولكس فاغن»