استقرار الدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 11:30 صباحا
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الخميس.

واستقر متوسط سعر الدولار قرشًا مسجلًا 4.59 دينار مقابل أسعار الخميس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما ثبت سعر اليورو عند 5.19 دينار، بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني قرش واحد إلى 6.18 دينار مقابل 6.19 دينار الخميس. وهبط سعر الليرة التركية 3 قروش قرشًا مسجلة 0.40 دينار مقابل 0.43 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فقد هبط سعر الدينار التونسي عند 1.60 مقابل 1.59 دينار بفارق قرش واحد، وحافظ الدرهم الإماراتي على مستوى 1.25 دينار، والريال السعودي عند 1.22 دينار.
 

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