الأرصاد: طقس مستقر على أغلب مناطق البلاد

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا مستقرا على أغلب مناطق البلاد، إذ تتراوح درجات الحرارة خلال فترة النهار بين 21 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يتخلل الأجواء نهار اليوم هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الخليج وشمال شرق البلاد، كما تتكاثر السحب الليلة و صباح غد على مناطق الشمال الغربى خاصة (نالوت و زوارة) مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة

•حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى الساحل الغربي.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:-

• حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

• الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية علي المناطق الجبلية, وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

•حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية, وتسجل ارتفاعا طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو

•حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و 24 درجة مئوية.