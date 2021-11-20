تركيب 7 معامل إضافية للكشف عن «كورونا» بالمنطقة الشرقية

تكريم الفرق المسؤولة عن التدريب على معامل الكشف عن كورونا، 20 فبراير 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، تركيب سبعة معامل إضافية متكاملة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» بالمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة في بيات، إلى تركيب هذه المعامل في «المختبر المرجعي بنغازي، مركز عزل البريقة، مركز عزل المرج، مركز عزل الواحات، مركز عزل بنينا، مركز عزل درنة مركز عزل الكفرة».

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وبذلك، يرتفع عدد المعامل المجهزة بالمنطقه الشرقية إلى 22 معملًا متكاملًا، حسب البيان الذي أشار إلى التعاون مع مركز البحوث والتقنيات الحيوية لتدريب الفرق المختصة واستكمال التركيب والتشغيل لمدة شهر ونصف.