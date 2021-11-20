بوسيف أطوير يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 10:20 مساء
بوسيف أطوير معلنا تقدمه رسميًا بأوراق ترشحه للرئاسة، 20 نوفمبر 2021. (قناة ليبيا تنتخب)

تقدَّم المرشح بوسيف أطوير بوسيف علي، اليوم السبت،  بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وظهر أطوير، في بث مباشر لمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي صباح اليوم.

وقال أطوير في كلمة مقتضبة أعقبت تسليم ملفه، إن مشاركته تأتي في إطار رغبته في «إرساء قواعد الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة، والوصول بليبيا إلى أن تكون دولة القانون والمؤسسات وليست دولة الأفراد».

- 30 مرشحا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح

وحث الناخبين على تسلم بطاقاتهم الخاصة بالانتخابات والمشاركة في اختيار «الأصلح لهم وللوطن»، وعبر عن «مباركته للشعب الليبي لمناسبة هذا العرس الديمقراطي».

وإضافة إلى بوسيف أطوير تقدَّم اليوم ثمانية مرشحين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر مكاتبها الثلاثة في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، حتى الآن، وهم: عقيلة صالح، وضو عبدالله بوضاوية، وعلي بشير الزويك، وبشير صالح، ومبروك أبوعميد، وعبدالمجيد سيف النصر، ومحمد الهادي حتواش وخليفة الدغاري.

يأتي ذلك قبل نحو 48 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: سنحاسب كليمنتي والمعسكرات المقبلة كلها في ليبيا وعليه القبول
رياضة محلية
43 مليون دولار لنسخة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يؤكد قدرة بلاده على نشر «قوة ساحقة» في الشرق الأوسط
دولى
ليبي يظهر في سماء «المواي تاي» بجنوب أفريقيا (صور)
رياضة محلية
«البنتاغون»: سنقوم بتطوير الصواريخ الدفاعية ضد الهجمات فوق الصوتية
دولى
طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
فرانس برس: الأتراك صاروا يحسبون أسعار «كل شيء» في ظل انهيار قيمة الليرة
اقتصاد
وصول طفلين ليبيين لروما للعلاج من مرض الثلاسيميا
ليبيا
«مفوضية الانتخابات»: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23
ليبيا
بين التعثر والإرهاق.. قطر تبحث عن تفادي تجربة جنوب أفريقيا في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
كلوديا غازيني: الانتخابات الليبية غير قابلة للتنبؤ.. ومفاجآتها لم تنته
ليبيا
«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية
ليبيا
سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد
ليبيا
شيرين رضا لـ«الوسط»: لا أندم على أي قرار أتخذه في حياتي
ثقافة وفن
هبوط جديد لليرة التركية بعد خفض معدل الفائدة الرئيسية
اقتصاد
جريدة «الوسط»: ماراثون الرئاسة ينطلق في انتظار «الغربلة»
ليبيا
محمد صوان يتحدث عن رؤية «الحزب الديمقراطي» وعلاقته بـ«العدالة والبناء» ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأموال تتساقط على طريق سريع في كاليفورنيا