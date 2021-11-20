بوسيف أطوير يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

بوسيف أطوير معلنا تقدمه رسميًا بأوراق ترشحه للرئاسة، 20 نوفمبر 2021. (قناة ليبيا تنتخب)

تقدَّم المرشح بوسيف أطوير بوسيف علي، اليوم السبت، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وظهر أطوير، في بث مباشر لمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي صباح اليوم.

وقال أطوير في كلمة مقتضبة أعقبت تسليم ملفه، إن مشاركته تأتي في إطار رغبته في «إرساء قواعد الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة، والوصول بليبيا إلى أن تكون دولة القانون والمؤسسات وليست دولة الأفراد».

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وحث الناخبين على تسلم بطاقاتهم الخاصة بالانتخابات والمشاركة في اختيار «الأصلح لهم وللوطن»، وعبر عن «مباركته للشعب الليبي لمناسبة هذا العرس الديمقراطي».

وإضافة إلى بوسيف أطوير تقدَّم اليوم ثمانية مرشحين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر مكاتبها الثلاثة في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، حتى الآن، وهم: عقيلة صالح، وضو عبدالله بوضاوية، وعلي بشير الزويك، وبشير صالح، ومبروك أبوعميد، وعبدالمجيد سيف النصر، ومحمد الهادي حتواش وخليفة الدغاري.

يأتي ذلك قبل نحو 48 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.