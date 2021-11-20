إعادة تشغيل خط كهرباء تعرض للسرقة بالحي الصناعي

من أعمال إعادة تشغيل خط كهرباء بالحي الصناعي، 20 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إعادة تشغيل خط كهرباء بالحي الصناعي سبق أن تعرض لسرقة أسلاك.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن مهندسي وفنيي دائرة توزيع الحي الصناعي استطاعوا إعادة تشغيل خط «11 ك .ف» الساحلي من «30 التحلية» بعد تعرضه لسرقة مسافة 2300 متر أخيرًا.

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وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرُّض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

وأكد النائب العام المستشار الصديق الصور، أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه، أظهرت «احتجاب» إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها، لإثبات الوقائع وملاحقة مرتكبيها.

من أعمال إعادة تشغيل خط كهرباء بالحي الصناعي، 20 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

من أعمال إعادة تشغيل خط كهرباء بالحي الصناعي، 20 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

من أعمال إعادة تشغيل خط كهرباء بالحي الصناعي، 20 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)