«مكافحة الأمراض»: انتهاء حملة التوعية بأهمية التطعيم ضد «كورونا» وزيارة 102 بلدية

انتهاء حملة التوعية بأهمية التطعيم ضد كورونا, 20 نوفمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

اختتم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الحملة التوعوية المجتمعية حول أهمية التطعيم ضد فيروس «كورونا»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن الحملة بدأت في 18 أبريل الماضي، واختُتمت أول من أمس الخميس، مشيرًا إلى زيارة 102 بلدية في كل ربوع البلد ضمن الحملة، من أجل توعية المواطنين والمقيمين بضرورة وأهمية التطعيم.

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في سياق متصل، نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة عمل حول تدريب المدربين على الدائرة الباردة وإدارة الطعوم في الفترة بين 15 و19 نوفمبر الحالي.

وأوضح المركز في بيان منفصل، أن هذا التدريب يعد مرحلة أولى لمجموعة من مشرفي التطعيمات ومسئولي الطعوم، وأن هذا التدريب بدعم منظمة اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

انتهاء حملة التوعية بأهمية التطعيم ضد كورونا, 20 نوفمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

انتهاء حملة التوعية بأهمية التطعيم ضد كورونا, 20 نوفمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

انتهاء حملة التوعية بأهمية التطعيم ضد كورونا, 20 نوفمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)