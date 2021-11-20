1231 طلب ترشح للانتخابات البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 08:41 مساء
إحصائية بالمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، 18 نوفمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

ارتفع إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى 1231 مرشحًا ومرشحة حتى أمس الجمعة، حسب التقرير اليومي والتراكمي لتسجيل المرشحين الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتصدرت الدائرة الثالثة (وتضم المكاتب الانتخابية في مدينة بنغازي) قائمة الدوائر الأكثر تسجيلًا لطلبات الترشح حتى الجمعة، مع 222 طلب ترشح، بينها 30 طلبًا تقدمت به سيدات، فيما تذيلت القائمة الدائرة العاشرة (وتضم المكاتب الانتخابية في الخمس وترهونة ومسلاتة) بتلقي 42 طلب ترشح.

- المفوضية تتسلم 1008 طلبات ترشح للانتخابات البرلمانية

وسبق أن نبَّهت المفوضية إلى أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يُعد «قبولًا مبدئيًا، أي تسلُّم للطلب فقط»، لافتة إلى إجرائها تدقيقًا في البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ويلي ذلك مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال هذه المرحلة تعلن المفوضية القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي ستُضمَّن في ورقة الاقتراع.

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