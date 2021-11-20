إحباط تهريب 1.7 مليون قرص مخدر عبر منفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 08:19 مساء
إحباط تهريب 1.7 مليون قرص مخدر, (مصلحة الجمارك)

أحبطت جمارك ميناء طرابلس البحري، محاولة تهريب نحو 1.7 مليون قرص مخدر مرحلة عبر منفذ رأس إجدير.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك الليبية الجمعة، تمكن أعضاء مركز جمرك ميناء طرابلس البحري، بالتعاون مع أعضاء وحدة مكافحة التهريب والمخدرات بالميناء، من إحباط محاولة إدخال شحنة حبوب مخدرة مرحَّلة عبر منفذ رأس اجدير، لإتمام الإجراءات، وبمعلومة مسبقة.

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ولفت البيان إلى أن أعضاء التفتيش شكلوا لجنة، أظهرت أن الشحنة زوِّرت أوراقها لتضم مواد مخدرة، وليست أدوية عادية، كما هو مبين في الأوراق، مضيفًا أن الشحنة كانت تضم نحو 600 ألف قرص مخدر ترامادول، و1.1 مليون قرص من نوع «لاريكا»، قدِّم لها إقرار جمركي مرفق بإذن استيراد مزور من إدارة الصيادلة.

وأكدت المصلحة ضبط مندوب من الشركة، وإحالة الموضوع لمكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

إحباط تهريب 1.7 مليون قرص مخدر, (مصلحة الجمارك)
إحباط تهريب 1.7 مليون قرص مخدر, (مصلحة الجمارك)
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